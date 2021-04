Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Glück im Unglück - Unfall endet glimpflich

Freiburg (ots)

Mit viel Glück blieb es bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag, 21.04.2021, auf der B 314 beim Eichwaldparkplatz zwischen Lauchringen und Wutöschingen bei Sachschäden. Gegen 15:40 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer, der in Richtung Lauchringen unterwegs war, auf die Gegenfahrbahn geraten. Ein entgegenkommendes Taxi konnte gerade noch nach links ausweichen, so dass es zu keiner Kollision kam. Der Wagen des jungen Mannes durchfuhr dann einen Grünstreifen, beschädigte ein Schild und streifte noch leicht einen auf dem Eichwaldparkplatz stehenden Pkw, in dem sich zwei Personen befanden. Schließlich blieb das Auto des jungen Mannes am Ende des Parkplatzes stehen. Verletzt wurde niemand, auch der Sachschaden blieb mit rund 2500 Euro überschaubar. Da der junge Mann gegenüber Zeugen geäußert haben soll, kurz eingeschlafen zu sein, wurde sein Führerschein einbehalten.

