Polizei Steinfurt

POL-ST: Tecklenburg, Rauch in altem Bauernhaus

TecklenburgTecklenburg (ots)

In einem alten Bauernhaus an der Königstraße hat es am Dienstag (24.11.2020) zwischen 16.15 Uhr und 17.30 Uhr eine starke Rauchentwicklung gegeben. Neben der Polizei, einem Rettungswagen und einem Notarztwagen fuhren auch etwa 30 Kräfte der Feuerwehren aus Tecklenburg, Brochterbeck und Leeden zum Einsatzort. Der Grund für den Rauch: Eine Hackschnitzelheizung im Keller des Hauses hatte einen technischen Defekt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. An der Heizung entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand. Am Gebäude entstand kein Schaden.

