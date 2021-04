Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Radfahrerin leicht verletzt: Autofahrerin missachtet Vorfahrt beim Abbiegen

Viersen (ots)

Am Donnerstag gegen 9.30 Uhr ist eine 76-jährige deutsche Viersenerin in Viersen von der Straße 'An der Josefskirche' nach rechts auf den Josefsring abgebogen. Dabei missachtete sie vermutlich die Vorfahrt einer von links nahenden 49-jährigen Radfahrerin aus Viersen, die auf dem Josefsring den rechtsseitigen Fahrradweg befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde die Radfahrerin leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden. /mr (301)

