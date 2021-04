Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kreis Viersen: Sichtbare Wertgegenstände in ungesicherten Gartenhäuser locken Diebe an

Kreis Viersen (ots)

Oft sind Gartenhäuser oder Gartenlauben für einen Einbrecher lohnende Einbruchsobjekte. Gerade "Kleingartenanlagen" sind nachts oft unbelebt, schlecht beleuchtet und bieten so Anonymität für die Täter.

Unsere Statistiken zeigen, dass in der Regel Werkzeug, Bargeld, Edel- oder Buntmetall, Heimelektronik aber auch Genussmittel entwendet werden.

Insgesamt verzeichnete die Polizei Viersen für das Jahr 2020 141 Einbrüche dieser Art. In der ersten drei Monaten 2021 gab es bereits 11 Einbrüche. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum verzeichnet die Polizei einen Rückgang um 18 Taten. Auch aktuell sind Einbrecher im Kreisgebiet unterwegs. In der Zeit zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag waren sie in Dülken an der Reiterstraße. Insgesamt hebelten die Täter dort eine Gartenlaube und drei Schuppen auf. Über den Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Hinweise werden unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen genommen.

Achten Sie darauf, dass Sie

- keine hochwertigen Werkzeuge im Gartenhaus lagern, - keine Rückschlüsse auf Wertgegenstände im Haus zulassen, - keine Geräte im Garten stehen lassen, die als Aufbruchhilfe genutzt werden können (z. B. Spaten, Axt etc.), - keine Leitern als Steighilfe ungesichert im Garten lagern, - keine Schlüssel verstecken, - vorhandene Gerätenummern notieren oder fotografieren.

Schützen Sie sich, indem Sie

- eine sichtbare, solide Absicherung von Fenstern und Türen installieren, - einen erschwerten Zugang in den Garten schaffen, - den Garten hell beleuchten - nutzen Sie dazu Bewegungsmelder, - Außensteckdosen stromfrei schalten, - den Garten einsehbar gestalten, damit ein Täter nicht ungestört arbeiten kann, - eine gute Nachbarschaft pflegen.

Die technischen Fachberaterinnen und Fachberater der Kreispolizeibehörde Viersen informieren Sie gerne ausführlich, wie Sie Ihr Gartenhaus einbruchsicher gestalten können. Infos dazu auch unter https://viersen.polizei.nrw. /mr (298)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell