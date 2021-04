Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen: Verkehrsunfallflucht am Buttermarkt - Polizei sucht Zeugen

Kempen (ots)

Letzte Woche hat sich in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 10 Uhr, am Buttermarkt in Kempen eine Verkehrsunfallflucht ereignet. Schräg gegenüber des Rathauses fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen eine Straßenlaterne und drückte diese zur Seite gegen einen Baum, so dass ein erheblicher Sachschaden entstand. An der Laterne stellte die Polizei Lackanhaftungen fest. Im möglichen Unfallzeitraum fand auf dem Buttermarkt der Wochenmarkt statt und neben dem Markt wurde eine Baustelle betrieben. Es ist derzeit nicht bekannt, ob sich Baustellenfahrzeuge vor Ort befanden.

Die Ermittler des Verkehrskommissariats suchen nun Zeugen des Unfallgeschehens. Wer war zum besagten Zeitraum auf dem Buttermarkt unterwegs und hat etwas vom Unfallgeschehen gesehen? Können in diesem Zusammenhang Angaben zu Personen oder Fahrzeugen gemacht werden? Hinweise werden unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen genommen. /mr (295)

