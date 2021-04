Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Erneut dreimal Einbrecher in Dülken unterwegs: Ein Kellerverschlag gewaltsam geöffnet

Viersen-Dülken (ots)

In der Meldung 289 hat die Polizei am Dienstag über eine Einbruchserie in Dülken berichtet. Drei weitere Fälle sind nun bekannt geworden.

In der Zeit zwischen Montagabend und Dienstagvormittag hebelten unbekannte Täter in Dülken an der Schulstraße und der Münzstraße an den Hauseingangstüren. Hier scheiterten sie an den guten Sicherungen der Türen. An der Ackerstraße überwanden die Täter an einem Mehrfamilienhaus durch Hebeln die Sicherung der Hauseingangstür. Im Keller öffneten sie mit Gewalt einen Kellerverschlag. Derzeit ist nicht bekannt, ob sie etwas entwendet haben.

Wenn Sie in den vergangenen Tagen verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben, melden Sie diese unter der Rufnummer 02162 377-0 beim Kriminalkommissariat 2. Aktuelle Hinweise nimmt die Polizei unter der Notrufnummer 110 entgegen. /mr (292)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell