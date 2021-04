Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Motorroller fährt auf geparktes Auto - Rollerfahrer schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Dienstag ist gegen 4.45 Uhr ein 26-jähriger Krefelder in Süchteln auf der Lobbericher Straße mit seinem Motorroller auf ein geparktes Auto aufgefahren. Durch den Aufprall auf das Auto verletzte sich der Krefelder schwer. Eine Krankenwagenbesatzung brachte den 26-Jährigen in ein Krefelder Krankenhaus. Derzeit ist unklar, wie es zu diesem Unfall kommen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Das Verkehrskommissariat fragt: Wer kann Angaben zum Unfall machen? Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (291)

