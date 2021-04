Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Brand bei Holzhandel an der Eichenstraße - Polizei nimmt Ermittlungen wegen Brandstiftung auf

Viersen (ots)

In der Nacht zu Montag ist gegen 3 Uhr ein Holzhandel in Viersen an der Eichenstraße in Brand geraten. Nachdem die Feuerwehr die Löscharbeiten abgeschlossen hatte, begutachteten am Mittwoch die Brandermittler der Polizei den Schadensort. Sie schließen einen technischen Defekt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus und ermitteln nun wegen Brandstiftung. Nach vorsichtigen ersten Schätzungen gehen die Ermittler von einem Sachschaden in etwa siebenstelliger Höhe aus. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 1 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (294)

