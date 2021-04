Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt/Brüggen: Einbrüche in Lebensmittelgeschäfte

Niederkrüchten-Elmpt/Brüggen (ots)

Am Dienstag sind gegen 4 Uhr in Elmpt an der Overhetfelder Straße und am Mittwoch gegen 3 Uhr in Brüggen an der Borner Straße jeweils zwei Männer in ein Lebensmittelgeschäft eingebrochen. In beiden Fällen hebelten sie eine Tür auf.

Am Dienstag in Elmpt hinderte eine auslösende Nebelschutzanlage die Täter an einem Diebstahl. Die beiden dunkel gekleideten Männer flüchteten in unbekannte Richtung.

Am Mittwoch in Brüggen begaben sich die Täter gezielt in den Kassenbereich des Geschäfts und erbeuteten große Mengen an Tabakwaren. Die beiden Männer trugen eine Sturmhaube und flüchteten ebenfalls in unbekannte Richtung.

Haben Sie Beobachtungen gemacht, die mit den Taten in Verbindung stehen könnten? Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (293)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell