Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Einbrecher scheitern an Hauseingangstür

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Dienstagmittag haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Lobberich an der Nordstraße Hebelspuren an der Hauseingangstür festgestellt. Die Einbrecher scheiterten beim Aufhebeln der Haustür an der guten Sicherung. Hinweise auf verdächtige Beobachtungen nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (296)

