Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Radfahrendes Kind bei Unfall lebensgefährlich verletzt

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Donnerstag gegen 16.50 Uhr ist es an der Straße Weyenhof in Elmpt zu einem folgenschweren Unfall gekommen. Ein 58-jähriger Niederkrüchtener war mit seinem Auto auf der Straße Weyenhof ortsauswärts unterwegs.

Jenseits der Brücke über die A52 fuhr ein neunjähriges Kind, ebenfalls aus Niederkrüchten, mit seinem Fahrrad auf einem Fußweg und wollte auf die Straße Weyenhof einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Das Kind wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik gebracht. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. /hei (299)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell