Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 21.04.2021, gegen 17.50 Uhr, befuhr ein 21-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Alfa die Bahnhofstraße in östliche Richtung. Ein anderer 21-jähriger Pkw-Fahrer befuhr mit seinem BMW die Eisenbahnstraße in Richtung Höllstein. An der Einmündung zur Bahnhofstraße übersah BMW-Fahrer den vorfahrtsberechtigten Alfa-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beträgt etwa 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell