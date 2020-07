Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Nächtliche Badeausflug hat Folgen (16.07.2020)

Bad Dürrheim (ots)

Mehrere junge Männer im Alter von 20 bis 25 Jahren haben sich in der Nacht zum Donnerstag, gegen 00.30 Uhr, in der Huberstraße Zugang zu einem Wellness- und Gesundheitszentrum verschafft und unerlaubt im Außenbecken der Anlage gebadet. Aufgrund der Geräuschkulisse flog der nächtliche Ausflug allerdings auf und rief die Beamten des Polizeireviers Schwenningen auf den Plan. Zwei der jungen Männer verhielten sich während der Kontrolle gegenüber den Polizisten äußerst aggressiv und distanzlos. Unter ihnen ein 20-Jähriger, der seinen Unmut zeigte, indem er einen Regenschirm gezielt gegen einen der Polizisten kickte und diesen an der Brust traf. Des Weiteren beleidigte und bedrohte er die eingesetzten Beamten. Die Gruppe hat sich nun wegen Hausfriedenbruchs zu verantworten, der 20-Jährige zusätzlich wegen Bedrohung, versuchter Körperverletzung und Beleidigung.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell