Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 173

Schwarzwald-Baar-Kreis) Epileptischer Anfall während der Fahrt (15.07.2020)

L 173 / Villingen-Schwenningen (ots)

Noch einmal großes Glück hatte ein 25-jähriger Mann, der am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, während der Fahrt auf der L 173 in Richtung Mühlhausen, aufgrund gesundheitlicher Probleme, bewusstlos wurde und infolgedessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der 25-Jährige geriet mit seinem Auto auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm eine 29-jährige Autofahrerin entgegenkam. Dank deren Aufmerksamkeit konnte ein Zusammenstoß der Fahrzeuge vermieden werden. Bevor der Wagen zum Stehen kam touchierte er noch eine Leitplanke. Der junge Mann wurde im Anschluss mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Wie sich herausstellte, hatte er von seinen gesundheitlichen Problemen gewusst. Ihm wurde bereits seitens des Krankenhauses nahegelegt, kein Fahrzeug mehr zu führen dem er jedoch nicht nachkam.

