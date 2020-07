Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Polizei klärt über Diebe und Betrüger auf 18.7.20, 7 Uhr bis 13 Uhr

Die Urlaubszeit hat für einige zwar schon begonnen, die Sommerferien und damit die Haupturlaubszeit, stehen jedoch noch vor der Tür. Damit leider auch die Hochsaison für Diebe und Betrüger. Die Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Konstanz möchte auch in Zeiten der allgegenwärtigen Pandemielage vor diesem Hintergrund nicht untätig bleiben und mit seinen sensibilisierenden Botschaften potenzielle Opfer erreichen und vor Schäden bewahren. Aus diesen Gründen werden Kriminalhauptkommissar Josef Bronner und Polizeihauptkommissarin Maren Hagel am Samstag, von 7.00 Uhr bis 13 Uhr mit einem Informationsstand auf dem Wochenmarkt in der Oberen Hauptstraße in Rottweil (Fußgängerzone) präsent sein. Die beiden speziell geschulten Polizisten bieten mit dem notwendigen Sicherheitsabstand zu den Besuchern und Interessierten Informationen zu folgenden aktuellen Schwerpunktthemen an:

Endlich Urlaub - Schützen Sie sich vor Dieben und Betrügern

Viele Menschen sind froh, wenn endlich die Sommerferien losgehen, weil die Reisewarnung für etliche Länder auch aufgehoben worden sind. Auch wenn Einzelne, Paare und Familien bereits auf gepackten Koffern sitzen, sollten sie daran denken, bei der Planung des Urlaubs, der Anreise und auch an jedem Urlaubsort Vorsicht walten zu lassen und sich vor Straftaten schützen. Schon im Vorfeld des Urlaubs, der dieses Jahr sicher verstärkt mit dem eigenen Auto oder Wohnmobil angetreten wird, kann jeder Vorbereitungen treffen, um Dieben oder Betrügern keine Chance auf Beute zu geben. Wir informieren nach individuellem Bedarf im persönlichen Gespräch und haben diverse Flyer und Broschüren auch zum Mitnehmen bereitgelegt.

Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter"

Mit der Betrugsmasche "falscher Polizeibeamter" versuchen Betrüger das Vertrauen ihrer Opfer - vorwiegend ältere Menschen - in staatliche Organe zu missbrauchen. Sie geben sich am Telefon als Polizisten, Staatsanwälte oder andere Amtspersonen aus und überreden die Angerufenen zur Herausgabe aller Ersparnisse - auch des Bankguthabens. Damit ihnen kein aufmerksamer Bankmitarbeiter in die Quere kommen kann, werden die völlig verunsicherten Opfer von den Tätern entsprechend angeleitet und instruiert. Mehrere Millionen Euro Schaden entstanden älteren Mitmenschen allein in Baden-Württemberg im letzten Jahr durch diese perfide Masche. Erst in der letzten Woche kam es zur Übergabe von fünfstelligen Summen an Betrüger im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Konstanz, aus dem Kreis Rottweil ging ein älterer Mann einem Telefonbetrüger auf den Leim. Die erfahrenen Polizisten erläutern an dem Präventionsstand das Vorgehen der Täter und geben Tipps, wie man herausfindet, ob der Anrufer tatsächlich derjenige ist, für den er sich ausgibt. Auch hierzu wird anschauliches Informationsmaterial angeboten, das man für sich und die älteren Angehörigen kostenlos mitnehmen darf.

Telefonhotline "PiPer" des Referats Prävention des Polizeipräsidiums Konstanz

Für alle Bürgerinnen und Bürger, die nicht zu einem Info-Stand der Polizei kommen können, ist weiterhin die Telefonhotline "PiPer" freigeschaltet. Diese erreicht jeder Interessierte in Rottweil noch bis zum Beginn der Sommerferien vormittags von 09:30 - 12:00 Uhr, unter 0741/477-300.

Information der Polizei im Internet

Zu diesem und anderen Themen gibt es auch umfangreiche Tipps und Informationen im Internet unter: www.polizei-beratung.de und https://praevention.polizei-bw.de/

