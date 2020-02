Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall nach Vorfahrtsmissachtung in Wilhelmshaven - eine Person leicht verletzt

Wilhelmshaven (ots)

Am Montagnachmittag, 24.02.2020, kam es gegen 14:45 Uhr in Rüstersiel zu einem Verkehrsunfall.

Eine 42-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw VW befuhr den Schlengenweg in westliche Richtung und wollte an der Kreuzung Schlengenweg / Blaue Balje geradeaus weiterfahren. Zu dieser Zeit befuhr eine 36-Jährige mit ihrem Pkw Peugeot die Blaue Balje in nördliche Richtung und missachtete die Vorfahrt der von rechts kommenden 42-Jährigen, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam, bei dem die VW-Fahrerin verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht wurde.

An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden in Höhe von etwa 1.000 EURO.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

Pressestelle Wilhelmshaven

Telefon: 04421/942-104

und am Wochenende über 04421 / 942-215

www.polizei-wilhelmshaven.de

www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland, übermittelt durch news aktuell