Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrerflucht geklärt (15.07.2020)

St. Georgen (ots)

Einfach davongefahren ist ein 33-jähriger Autofahrer, nachdem er am Mittwochabend, gegen 20 Uhr, auf dem Parkplatz eines Gasthauses in der Straße "Am Schützen" einen dort geparkten Mercedes angefahren und stark beschädigt hat. Der Fahrer hatte den Mercedes an der Fahrertür so schwer touchiert, dass diese stark eingedellt war und Farbspuren aufwies. Ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1.500 Euro zu kümmern, verließ der 33-Jährige die Unfallörtlichkeit. Eine aufmerksame Zeugin informierte die Polizei, sodass die Beamten des Polizeireviers St. Georgen die Identität des Verursachers schnell ermitteln konnten.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell