Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchter Wohnungseinbruch in Mutterstadt

Mutterstadt (ots)

Am Samstag, dem 27.03.2021 zwischen 18:00 und 22:00 Uhr wurde versucht in ein Wohnhaus in der Karl-Marx-Straße einzubrechen. Offensichtlich versuchte/n der/die Täter die Keller- und auch die Terrassentür aufzuhebeln, was zum Glück misslang, so dass sie unverrichteter Dinge wieder gehen mussten. Sollten Sie auffällige Personen festgestellt haben oder Hinweise zum Tatgeschehen geben können, werden Sie gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

