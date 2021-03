Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsgefährung

Speyer-Harthausen (ots)

Am 27.03.2021 gegen 21 Uhr wurde in der Wormser Landstraße, zwecks Kontrolle der Ausgangssperre, eine Kontrollstelle eingerichtet. Hierbei konnten zwei Verstöße gegen die Verordnung der Stadt Speyer festgestellt werden. Gegen 22:30 Uhr missachtete der Fahrer eines schwarzen SUV die Anhaltezeichen der Polizei. Es kam zu einer Verfolgungsfahrt quer durch die Stadt unter Missachtung sämtlicher Verkehrsregeln, welche auf Grund gefahrener Geschwindigkeiten von weit über 160 km/h abgebrochen werden musste. Durch einen Zufall konnte der flüchtige 42-jährige Fahrer doch noch ermittelt werden. Hintergrund seiner Flucht, bei welcher er auch ein parkendes Fahrzeug beschädigte, dürfte die fehlende Fahrerlaubnis, sowie der Konsum und Besitz von Betäubungsmittel gewesen sein. Des Weiteren ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,06 Promille. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

