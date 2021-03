Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Vermisstensuche erfolgreich beendet

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 27.03.2021, um 12:30 Uhr wurde ein 10-jähriges Kind von seiner Mutter in Frankenthal als vermisst gemeldet. Das Mädchen hatte gegen 10:40 Uhr die elterliche Wohnung verlassen und kehrte nicht wie vereinbart zurück. Durch die Polizei wurde umgehend mit starken Kräften eine Suchaktion eingeleitet. Gleichzeitig veröffentlichten Verwandte über die sozialen Netzwerke einen Aufruf. Dank mehrerer Hinweise aus der Bevölkerung konnte das Mädchen schließlich gegen 18:00 Uhr wohlbehalten in Frankenthal aufgegriffen werden. Die 10-jährige wurde im Anschluss ihren sichtlich erleichterten Eltern überstellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell