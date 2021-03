Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Versuchtes Körperverletzungsdelikt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Am Abend des 26.03.2021, gegen 20:56 Uhr, kam es in der Heßheimer Straße in 67227 Frankenthal zu einem versuchten Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 33-jährigen Mannes. Ein Zeuge konnte beobachten, wie der Geschädigte von drei unbekannten Männern ohne ersichtlichen Grund angegriffen wurde. Der geschädigte Mann sei hierauf gestürzt, blieb soweit aber unverletzt. Auch er konnte nicht sagen, um wen es sich bei den Tätern gehandelt hat und warum diese ihn angegriffen haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

