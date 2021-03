Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Tageswohnungseinbruch

Harthausen (ots)

Am 26.03.21 gegen 16:40 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in Harthausen. Auf bislang ungeklärte Weise drangen der Täter in ein Einfamilienhaus in der Modenbachstraße ein. Über eine Überwachungsanlage konnten Videoaufnahmen von dem Täter aufgenommen werden. Die Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei aufgenommen. Das entwendete Diebesgut beläuft sich auf ca. 40000 Euro.

