Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Trunkenheitsfahrten

Speyer (ots)

Am Abend des 26.03.21 kam es zu zwei Trunkenheitsfahrten. Ein 63-jähriger Verkehrsteilnehmer aus Speyer wurde aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes in der Auestraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,91 Promille. Das Nichtbeachten einer Lichtzeichenanlage in der Spaldinger Straße wurde einer 52-jährigen Verkehrsteilnehmerin aus Speyer zum Verhängnis. Bei ihr wurde ein Wert von 0,94 Promille gemessen. In beiden Fällen wurden die Fahrzeugschlüssel, sowie die Führerscheine einbehalten. Gegen die betroffenen Fahrzeugführer wurde ein Buß-, bzw. Strafverfahren eingeleitet, welches eine Regelstrafe von mindestens 500 EUR und einem Monat Fahrverbot mit sich bringt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell