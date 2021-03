Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitsmessung

Speyer (ots)

Am 26.03.21 zwischen 10:00 Uhr und 11:25 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrollstelle in der Spaldinger Straße in Speyer eingerichtet. Aufgrund von Bürgerbeschwerden wurde in Richtung der Fußgängerüberwege (Nachtigallenweg etc.) gemessen. Im Rahmen der Lasermessung konnten, bei geringem bis mittlerem Verkehrsaufkommen, fünf Geschwindigkeitsverstöße festgestellt werden. Der gemessene Höchstwert betrug 80 km/h (ohne Abzug Toleranz) bei erlaubten 50 km/h.

