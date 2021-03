Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis ein Kraftfahrzeug geführt

Frankenthal (Pfalz) (ots)

In den Morgenstunden des 27.03.2021 wurde ein 36-jähriger Mann als Führer eines Kraftfahrzeuges in der Straße Nordring in 67227 Frankenthal einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der durchgeführten Kontrollmaßnahmen konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorlegen. Darüber hinaus zeigte er Auffälligkeiten, die auf den aktuellen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Bei dem Fahrzeugführer und im Fahrzeug konnten Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde mit zur Dienststelle genommen, wo ihm durch eine hinzugerufene Ärztin eine Blutprobe entnommen wurde. Die aufgefundenen Betäubungsmittel wurden sichergestellt. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere. Gegen den unter Drogeneinfluss stehenden Fahrzeugführer wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.

