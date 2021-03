Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit Flucht in Dannstadt-Schauernheim

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Am Freitag, dem 26.03.2021 um 14:00 Uhr kam es in der Kantstraße in Dannstadt-Schauernheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 48-jähriger Mann befuhr mit seinem Pkw die Kantstraße und beabsichtigte nach rechts in die Schlesienstraße abzubiegen. Ein nachfolgender Rollerfahrer beachtete den abbremsenden Pkw nicht und fuhr auf diesen auf. Der Rollerfahrer verließ die Unfallstelle ohne weitere Maßnahmen zu treffen. Es hätte sich um einen schwarzen Roller gehandelt. Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

