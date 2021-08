Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht auf Supermarktparkplatz

Hachenburg (ots)

Am Samstag, 21.08.2021, kam es in der Zeit von 06:00-13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Hachenburger Supermarktes in der Koblenzer Straße stadtauswärts. Demnach stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich infolge Unachtsamkeit beim Ein-, oder Ausparken gegen einen geparkten PKW Kombi, Farbe weiß. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. An dem geparkten PKW entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe im Bereich der hinteren rechten Stoßstange. Mögliche Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten sich mit der Polizei in Hachenburg unter der Rufnummer 02662-95580 in Verbindung zu setzen.

