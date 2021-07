Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Einbruch in Vereinsheim.

Lippe (ots)

Unbekannte brachen am Wochenende in ein Vereinsheim in der Straße "Am Eggestadion" ein. Sonntagmittag entdeckte ein Zeuge den Einbruch. Die Täter stahlen Getränke im Wert von etwa 80 Euro und beschädigten zwei Fenster. Außerdem versuchten sie, eine Grillhütte auf dem Gelände aufzubrechen, scheiterten jedoch. Hinweise auf mögliche Täter nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell