Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Pkw-Fahrer bei Kollision getötet

Lippe (ots)

(LW) Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Sonntagnachmittag gegen 15.05 Uhr in Leopoldshöhe an der Einmündung "Schötmarsche Straße" / "Alter Postweg". Ein 82-jähriger Mann aus Bielefeld befuhr zusammen mit seiner 80-jährigen Ehefrau in seinem Ford die Straße "Alter Postweg" und beabsichtigte, auf die Schötmarsche Straße abzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 24-jährigen BMW-Fahrers aus Detmold, der auf der Schötmarschen Straße in Richtung Leopoldshöhe fuhr und kollidierte im Einmündungsbereich mit dem BMW. Dieser wurde dadurch in den Gegenverkehr geschleudert und prallte frontal gegen den Nissan eines 86 Jahre alten Mannes aus Leopoldshöhe. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Unfallzeugen sowie einer zufällig am Unfallort verbeikommenden Rettungssanitäterin und dem angeforderten Notarzt verstarb der Fahrer des Nissan noch an der Unfallstelle. Die Insassen der übrigen Fahrzeuge wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Zu den Verletzungen liegen derzeit noch keine genauen Angaben vor. An allen drei beteiligten Fahrzeugen entstanden Totalschäden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 45.000 Euro geschätzt. Zur Klärung des genauen Unfallherganges wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die "Schötmarsche Straße" sowie der "Alte Postweg" waren für die Zeit der Unfallaufnahme bis ca. 19.00 Uhr im Bereich der Unfallstelle gesperrt.

