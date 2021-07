Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Angetrunken von fahrendem Lkw gestürzt

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend, gegen 19.25 Uhr, meldeten aufmerksame Zeugen der Rettungsleitstelle, dass in Lage auf der Schötmarschen Straße eine Person von einem fahrenden Lkw gestürzt sei. Zeugen schilderten den eingesetzten Polizeibeamten, dass zwei Männer am Bahnübergang an der Schötmarschen Straße auf einen in Richtung Lemgo fahrenden Lkw "aufgesprungen" seien. Einer der beiden Männer sei dann in Höhe der dortigen Tankstelle vom Lkw auf die Straße gefallen und blieb ohnmächtig auf der Straße liegen. Der verletzte 30-jährige Mann aus Polen wurde durch ein nachfolgendes Fahrzeug so abgesichert, dass er keinen weiteren Schaden erleiden musste. Die Beamten stellten fest, dass er alkoholisiert war. Er wurde schwerverletzt mit einer Kopfverletzung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der zweite, ebenfalls aus Polen stammende Mann (38 Jahre), blieb unverletzt. Gegen beide Männer wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Lkw-Fahrer scheint von dem gesamten Vorfall nichts mitbekommen zu haben und fuhr weiter in Richtung Lemgo. Zeugen, die Hinweise zu dem Lkw, bzw. zu seinem Kennzeichen machen können oder Lkw-Fahrer, die zu der Zeit an der Örtlichkeit gefahren sind, werden gebeten sich an die Polizei in Lage unter Tel. 05232/9595-1820 zu wenden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell