POL-LIP: Detmold - Pkw-Fahrerin bringt Rennradfahrer zu Fall

Lippe (ots)

(RB) Samstagmittag gegen 11.55 Uhr befuhr eine 32-jährige Bielefelderin mit ihrem Pkw die Denkmalstraße in Fahrtrichtung Hermannsdenkmal. An der Einmündung Ostertalstraße beabsichtigte sie nach links abzubiegen und tastete sich langsam in den Einmündungsbereich vor. Dabei übersah sie einen 23-jährigen Rennradfahrer, der die Denkmalstraße aus Richtung Denkmal in Fahrtrichtung Heiligenkirchen befuhr. Bei seinem Ausweichmanöver gegenüber dem abbiegenden Pkw stürzte der Rennradfahrer und verletzte sich leicht. Zu einem direkten Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam es nicht.

