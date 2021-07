Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg. Versammlungen verlaufen friedlich.

Lippe (ots)

In Horn fanden am Samstagmittag zwei Versammlungen statt, die beide den erwartet friedlichen Verlauf nahmen. Auf dem Marktplatz fanden sich etwa 25 Personen ein, die an einer Versammlung der Partei Alternative für Deutschland (AfD) teilnahmen. Zeitgleich und etwa 200 Meter vom Marktplatz entfernt, auf der Mittelstraße, hatte der Arbeitskreis gegen Nazis e.V. zu einer Gegenveranstaltung aufgerufen. Hieran nahmen zirka 20 Menschen teil. Die Polizei Lippe schütze die Versammlungen mit Unterstützung der Einsatzhundertschaft aus Bielefeld. Es kam zu keinerlei polizeirelevanten Zwischenfällen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell