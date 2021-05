Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Pkw

Hagen (ots)

In der Zeit vom 20.05.2021, 20 Uhr, und 21.05.2021, 06:30 Uhr, kam es in der Wortherbruchstraße in Hagen zu einem Pkw-Aufbruch. Ein bislang unbekannter Täter hatte das hintere Seitenfenster des Skoda eingeschlagen. Anschließend wurden neben einem Paket Waschmittel auch zwei Werkzeugkoffer mit einer Bohrmaschine und einer Flex entwendet. Das Diebesgut wird auf insgesamt 140EUR geschätzt. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

