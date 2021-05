Polizei Hagen

POL-HA: Kellereinbruch

Hagen (ots)

In der Zeit vom 03.05.2021 und 21.05.2021, 15 Uhr, kam es im Hasperbruch in Hagen zu einem Kellereinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Ein bislang unbekannter Täter hatte sich im Tatzeitraum Zutritt zum Keller verschafft, das Vorhängeschloss aufgebrochen und den Kellerraum durchsucht. Es wurde ein Klapp-E-Bike, ein Kinderfahrrad und ein Kindersitz entwendet. Die Polizei nahm den Tatort auf und leitete ein Strafverfahren ein. Täterhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

