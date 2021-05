Polizei Hagen

POL-HA: Unfall mit leichtverletzter Autofahrerin

Hagen (ots)

In der Nöhstraße ereignete sich am Donnerstag (20.05.2021) ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 24-Jährige war um 22.15 Uhr mit ihrem Twingo in Fahrrichtung Weststraße gefahren und verlor aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Auto. Sie stieß mit einem geparkten Renault sowie einem abgestellten Opel zusammen. Durch den Zusammenprall verletzte sie sich leicht und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Ihr Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt insgesamt bei über 3.000 Euro. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell