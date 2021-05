Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach versuchtem Einbruch in Kindertageseinrichtung in Haspe gesucht

Hagen (ots)

In dem Zeitraum von Mittwochnachmittag (19.05.2021) bis Donnerstagmorgen (20.05.2021) versuchten bislang unbekannte Täter in eine Kindertageseinrichtung in Haspe einzubrechen. Eine 29-jährige Mitarbeiterin der Einrichtung bemerkte am Donnerstag, um 07.30 Uhr, die Hebelmarken an der Tür. Gegen 16.00 Uhr des Vortages waren diese noch nicht vorhanden. Es gelang den unbekannten Tätern offenbar nicht, sich Zutritt zu dem Gebäude zu verschaffen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

