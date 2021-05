Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen nach Diebstahl eines Sportwagens in Hohenlimburg gesucht

Hagen (ots)

In der Nacht von Mittwoch (19.05.2021) auf Donnerstag (20.05.2021) entwendeten bislang unbekannte Täter in Hohenlimburg den hochwertigen PKW einer 54-jährigen Frau. Die Hagenerin hatte ihren schwarzen Porsche 911 am Mittwoch, gegen 19.30 Uhr, in der Garageneinfahrt ihres Hauses in der Letmather Straße geparkt. Am nächsten Morgen stellte sie gegen 08.00 Uhr fest, dass der Sportwagen von Unbekannten Tätern gestohlen wurde. Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell