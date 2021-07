Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lüerdissen - Frontalzusammenstoß mit 4 Schwerverletzten

Lippe (ots)

(RB) Am Freitagabend, gegen 18.19 Uhr, kam es auf der Rintelner Straße (B 238) im Bereich Lüerdissen zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Insgesamt wurden dabei 4 Personen schwer verletzt und mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Ein 43-jähriger Detmolder befuhr die Rintelner Straße aus Kalletal kommend in Richtung Lemgo und durchfuhr eine scharfe Linkskurve auf der Gegenfahrspur. Ein entgegenkommender 32-jähriger Pkw-Fahrer aus Hannover versuchte dem Pkw des Detmolders noch auszuweichen, indem er ganz nach rechts auf den dortigen Grünstreifen fuhr, konnte den Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge allerdings nicht mehr verhindern. In beiden Fahrzeugen verletzten sich jeweils 2 Insassen schwer. Während der Unfallaufnahme konnten die aufnehmenden Polizeibeamten ermitteln, dass der 43jährige Fahrer des verursachenden Pkw weder einen Führerschein besitzt, noch seinen Pkw zugelassen bzw. versichert hatte. Außerdem ergaben sich Hinweise darauf, dass er vor Antritt der Fahrt Drogen konsumiert hatte. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und er musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Die B 238 musste für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

