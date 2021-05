Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bierdose in der Hand führt zur Festnahme

Landau, Maximilianstraße -03.05.2021, 07:15 (ots)

Ein 25-jähriger Radfahrer wurde am frühen Montagmorgen am Hauptbahnhof in Landau kontrolliert, weil er eine Bierdose in der Hand hielt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Bei der Kontrolle wurde zudem festgestellt, dass gegen den Radfahrer ein Haftbefehl vorliegt. Der 25-Jährige wurde nach einer Blutentnahme auf der Dienststelle in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

