Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gefährdung durch flüchtenden PKW-Fahrer

Billigheim-Ingenheim (ots)

Nachdem ein 38-jähriger PKW-Fahrer am 03. Mai gegen 19:45 Uhr in seinem Mercedes Benz in Ingenheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, flüchtete dieser vor mehreren Polizeistreifen über die südlich von Ingenheim gelegenen landwirtschaftlichen Wege. Hierbei wurden durch den PKW erkennbar Fußgänger gefährdet, die sich zu dieser Zeit mit ihren Hunden im Feld befanden. Die Motivation des Flüchtenden dürfte in seiner Betäubungsmittelbeeinflussung, seiner fehlenden Fahrerlaubnis und in den falschen Kennzeichen, die an seinem Fahrzeug angebracht waren, zu suchen sein. Personen, die das Fluchtgeschehen beobachtet haben und insbesondere solche, die durch die waghalsige Flucht des Mannes gefährdet wurden, werden dringend gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell