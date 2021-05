Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam - Unfallflucht in der Bahnhofstraße

Zeiskam (ots)

Gestern Mittag befuhr eine 24-jährige Autofahrerin die Bahnhofstraße und wollte an der dortigen Einmündung in die Friedhofstraße abbiegen. Von dort bog zeitgleich ein Autofahrer in die Bahnhofstraße ab und schnitt dabei die Kurve. Um einen Unfall zu verhindern, musste die junge Autofahrerin ausweichen und kollidierte dabei mit einem geparkten PKW. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem geflüchteten PKW geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Germersheim unter der Telefonnummer 07274-9580 oder per Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de melden.

