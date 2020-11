Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

HeilbronnHeilbronn (ots)

Heilbronn: Fußgänger übersehen - Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstag gegen 18 Uhr in der Olgastraße in Heilbronn. Eine 25-jährige Fußgängerin war auf dem Fußgängerweg in der Olgastraße unterwegs, als ein 38-jähriger Seat-Fahrer diese vermutlich übersah, als er den Parkplatz eines großen Supermarkts verlassen wollte. Der Autofahrer fuhr mit seinem Wagen gegen das Bein der Fußgängerin, wodurch diese verletzt wurde. Die Frau musste mit einem Krankenwagen in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Seat des 38-Jährigen entstand kein Sachschaden.

Neckarwestheim: Bei glatter Fahrbahn verunfallt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag gegen 05.30 Uhr zwischen Neckarwestheim und Pfahlhof. Ein 36-Jähriger war mit seinem Auto von Neckarwestheim in Richtung Pfahlhof unterwegs, als er bei glatter Fahrbahn ins Schleudern kam und über einen Erdhügel schanzte. Der Peugeot des Mannes überschlug sich mehrfach, wobei der Mann aus dem Wagen geschleudert wurde. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht, an dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von circa 6.000 Euro.

Talheim: Zeugen nach Verkehrsunfall mit Radfahrer gesucht

Ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten Radfahrer ereignete sich am Mittwoch gegen 14.50 Uhr in der Landturmstraße in Talheim. Ein 78-Jähriger war mit seinem E-Bike auf der Landturmstraße unterwegs und kam vermutlich wegen eines Fahrfehlers zu Fall. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, während sich ein Ersthelfer im sein Fahrrad kümmerte. Leider tauschten der Helfer und der Besitzer des E-Bikes keine Adressen aus, weshalb der Helfer nun gesucht wird. Bei dem Mann soll es sich um einen Mitarbeiter eines Malerbetriebs handeln. Hinweise und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 9920 bei der Polizei Weinsberg zu melden.

Beilstein: Bei glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Donnerstag gegen 20.50 Uhr zwischen Beilstein und Gronau. Ein 23-Jähriger war alleine mit seinem VW unterwegs, als er vermutlich aufgrund unangepasster Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam und sich zunächst mehrfach überschlug. Anschließend stürzte der Wagen des Mannes ungefähr fünf Meter eine Böschung herunter und kam dort zum Stillstand. Der 23-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Wagen befreien und kam in ein Krankenhaus. An dem VW entstand ein Sachschaden von ungefähr 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131/104-1013

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell