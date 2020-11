Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

HeilbronnHeilbronn (ots)

Igersheim: Suzuki Vitara komplett zerkratzt

Während ein Suzuki Vitara in der Harthäuser Straße in Igersheim geparkt stand, zerkratzte eine unbekannte Person die komplette linke Fahrzeugseite. Der Vorfall ereignete sich am Donnerstag im Zeitraum von 6 Uhr bis 14.30 Uhr. Der Sachschaden lässt sich mit circa 2.000 Euro beziffern. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Bad Mergentheim: Schmierereien auf Radweg und an Brückenpfeiler

Mit schwarzer Farbe haben Unbekannte den Radweg und Brückenpfeiler in der Straße "Zwischen den Bächen" in Bad Mergentheim beschmiert. Der Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro wurde am Mittwoch festgestellt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 entgegen.

Wertheim: Ohne Fahrerlaubnis oder Zulassung alkoholisiert verunfallt

Da kam einiges zusammen: Am Mittwochnachmittag ist ein 65-Jähriger unter Alkoholeinfluss ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht zugelassenen LKW in Wertheim verunfallt. Der Mann war gegen 17 Uhr auf der Straße "Haagzaun" unterwegs. Von dort aus wollte er nach rechts auf ein Wiesengrundstück abbiegen. Allerdings verpasste er alkoholbedingt die Einfahrt und kam auf einem benachbarten Wiesengrundstück zum Stehen. Infolge setzte der LKW-Fahrer zurück und kollidierte dabei mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Fiat. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Der Besitzer des Fiats hatte den Unfall beobachtet und sprach den 65-Jährigen an. Während des Gespräch fiel dem Geschädigten bereits auf, dass der Unfallverursacher nach Alkohol roch. Statt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich der LKW-Fahrer. Die herbeigerufenen Polizeibeamten fanden den alkoholisierten Verkehrsteilnehmer zu Hause vor. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über einem Promille. Infolge brachte die Streifenwagenbesatzung den 65-Jährigen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Aufgrund der zahlreichen Vergehen muss dieser nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

