Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Berauscht mit Auto unterwegs

Ahaus (ots)

Für einen 27-Jährigen endete eine Autofahrt unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln bei der Polizei. Der Niederländer war am Mittwoch auf der Landesstraße 560 aus den Niederlanden kommend in Richtung Ahaus unterwegs. Polizeibeamten hielten ihn gegen 11.40 Uhr an. Den Verdacht der Beamten auf Drogenkonsum des Autofahrers bestätigte dieser. Um den Missbrauch exakt nachweisen zu können, entnahm ein Arzt eine Blutprobe. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

