POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.11.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Forchtenberg: Hoher Schaden bei Verkehrsunfall

Schäden in Höhe von einigen zehntausend Euro entstanden am Donnerstagmittag bei einem Unfall bei Forchtenberg. Ein 52-Jähriger fuhr gegen 13 Uhr in seinem Opel mitsamt Anhänger auf dem Gemeindeverbindungsweg zwischen Forchtenberg-Sindringen und Forchtenberg-Schießhof. Kurz vor einer leichten Linkskurve geriet der Mann aus bislang unbekannten Gründen nach links in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines ebenfalls 52 Jahre alten Mannes. Durch die Kollision entstanden Schäden in Höhe von knapp 55.000 Euro. Beide Männer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Künzelsau: Unfallflucht auf Discounterparkplatz

Auf dem Parkplatz eines Discounters in der Künzelsauer Hellas-Straße beschädigte am Mittwochnachmittag ein Unbekannter einen geparkten VW Polo. Der Kleinwagen stand gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz, als ein bislang nicht bekannter Autofahrer wohl beim Ein- oder Ausparken an dem Fahrzeug hängenblieb. Anstatt auf den Unfall und den entstandenen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro aufmerksam zu machen, fuhr der Verursacher einfach davon. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei Künzelsau unter der Nummer 07940 9400 zu melden.

Öhringen: Mit Promille am Steuer

Weil der Fahrer eines Audis in der Nacht auf Freitag in Öhringen so auffällig fuhr, wurde er von der Polizei einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war kurz nach 1 Uhr in der Straße "Karlvorstadt" aufgefallen, weil er so langsam fuhr und seinen Motor abwürgte. Eine Kontrolle lieferte dann auch Hinweise auf den Grund des Fahrverhaltens. Der Mann hatte knapp 1,4 Promille. Er musste die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und schließlich seinen Führerschein abgeben.

