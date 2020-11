Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Anhänger entwendet

VredenVreden (ots)

Diebe haben in Vreden einen Kfz-Anhänger gestohlen. Die Täter entwendeten ein Fahrzeug vom Typ BW Trailers O1E mit offenem Kasten. Es hatte auf dem eingezäunten Gelände einer Firma an der Hauptstraße gestanden und war mit einem Kastenschloss gesichert. Zur Tat kam es zwischen Sonntag, 17.00 Uhr, und Dienstag, 16.00 Uhr. Die Kripo in Ahaus bittet um Hinweise: Tel. (02561) 9260.

