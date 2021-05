Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Wohnung gescheitert

Klingenmünster (ots)

Unbekannte hebelten am 02.05.2021, im Zeitraum von 08:30-11:30 Uhr, die hintere Eingangstür an einem Anwesen in der Friedhofstraße auf und gelangten so an eine Wohnungstür im ersten Obergeschoss. Der Versuch die Wohnungseingangstür auch aufzuhebeln scheiterte jedoch. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2000.- Euro. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Friedhofstraße beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.

