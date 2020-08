Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: 200821-2-pdnms Brand in einer DHH, Rieseby

Rieseby/Kreis Rendsburg-Eckernförde (ots)

Rieseby/Kreis Rendsburg-Eckernförde/In der Nacht um 00.27 Uhr kam es in Rieseby im Greensweg zu einem Feuerwehreinsatz. In einem Kinderzimmer hat ein Ventilator gebrannt. Ursache könnte ein technischer Defekt am Ventilator sein. Sowohl die Mutter als auch das 2jährige Kind kamen zur weiteren Beobachtung in ein Krankenhaus in Schleswig. Der Feuerwehr gelang es, den Brand schnell zu löschen, so dass ein Schaden am Gebäude nicht eintrat.

