POL-PDLD: Mülleimer beschädigt

Germersheim (ots)

In der Hexennacht wurde in der Parkanlage am Ludwigstor gegen 0:20 Uhr ein Mülleimer stark beschädigt. Wer kann Hinweise auf den/die Täter geben? Hinweise an die Polizei Germersheim 07274/9580

