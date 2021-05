Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Beschädigungen an Bienenstöcken

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Landau, Ebenberg (ots)

Am gestrigen Samstag wurde der Landauer Polizei mitgeteilt, dass im Zeitraum vom 26. April bis zum 01. Mai Teile des Zuhauses dreier Bienenvölker, die im rückwärtigen Bereich des Skater-Parks des ehemaligen Geländes der Landesgartenschau stehen, beschädigt wurden. Hier wurden aus den Bienenstöcken Rähmchen entnommen und in einer Weise zerstört, sodass aus diesen kein Ertrag mehr zu gewinnen ist. Die wahrscheinlichste Tatzeit ist die Nacht vom 30. April auf den 01. Mai. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Landau (06341-2870) zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell